Не о чем говорить. Кость Бондаренко о будущем "Народного фронта"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Сейчас один из столпов правящей парламентской коалиции, "Народный фронт", оказался в неоднозначном положении. С одной стороны, у политсилы – крайне низкие рейтинги (на уровне статистической погрешности), с другой – мощные ресурсы, влияние, едва ли не равное пропрезидентской силе.

В состав политсилы входят политические тяжеловесы: министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и "вечно молодой и перспективный", сохраняющий связи и благосклонность на Западе, экс-премьер министр Арсений Яценюк. Украинское фото "Свой" ЦИК. Порошенко мастер устраивать "собачьи бои" - Папиев

При этом отношения с президентом и его политсилой у "фронтовиков" – напряженные. Конфликт между Аваковым и Порошенко, о котором много говорили осенью 2017 года, никуда не исчез и даже обострялся после задержания сына министра.

Но громко хлопнуть коалиционной дверью Аваков и его сопартийцы не могут, поскольку цели – удержание власти – совпадают.

Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что у самого "Народного фронта" перспектив практически нет, зато они есть у политиков, которые входят в "НФ".

"У каждого по отдельности у них есть свои перспективы. А вот что касается того, будут ли они вместе, будут ли представлять общую команду в будущем – это пока что под большим сомнением", – рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

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Ресурсы у "фронтовиков" – действительно довольно большие, признает он. Но из партии вскоре могут "побежать".

"Может быть, кто-то вольется в Блок Петра Порошенко, может, кто-то создаст более радикальное, националистическое объединение, при этом с совершенно иными лидерами. Возможно, кто-то будет встраиваться в исполнительную власть", – прогнозирует Бондаренко.

Но при этом, добавляет он, на следующих выборах вряд ли будет фигурировать именно "Народный фронт" как политическая сила.