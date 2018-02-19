Политолог объяснил, зачем нужно было задерживать Труханова

"Но ситуация с Трухановым – письмо от западных партнеров президенту Порошенко, что дальше так нельзя и старые методы управления уже не проходят. Это определенные черные метки, что мы это видим и вас накажем. Когда создадим антикоррупционный суд и эти дела туда попадут. … Это еще одна демонстрация кризиса между коррумированным окружением президента и западными партнерами", – сообщил эксперт в ходе заседания клуба политологов в пресс-центра РИА Новости Украина.

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Накануне Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Националное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.