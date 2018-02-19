наверх
19.02.201805:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.99+ 0.23
  • EUR33.64+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Видео

    Политолог объяснил, зачем нужно было задерживать Труханова

    Тема:

    Суд отпустил Труханова, радикалы против (58)

    (обновлено: )94
    По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
    РИА Новости Украина

    "Но ситуация с Трухановым – письмо от западных партнеров президенту Порошенко, что дальше так нельзя и старые методы управления уже не проходят. Это определенные черные метки, что мы это видим и вас накажем. Когда создадим антикоррупционный суд и эти дела туда попадут. … Это еще одна демонстрация кризиса между коррумированным окружением президента и западными партнерами", – сообщил эксперт в ходе заседания клуба политологов в пресс-центра РИА Новости Украина.

    Читайте также: Украина: между молотом и наковальней. Эксперты подвели итоги недели

    Накануне Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Националное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Сейм Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    "Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде. Видео
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?