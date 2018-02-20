Прокуратура обжаловала решение суда о взятии на поруки Труханова

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обжаловала решение суда в Киеве отпустить на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении средств из местного бюджета, и его заместителя Павла Вугельмана, цитирует сообщение пресс-службы Апелляционного суда издание "Украинская правда".

"Обжалуется именно отказ Соломенского суда взять чиновников под стражу", — говорится в сообщении.

Ранее Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Националное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

По данным Национального антикоррупционного бюро, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен. Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО в Донбассе.