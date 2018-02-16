Темы дня в Украине: украинизация Львова, секс-туризм в Днепре

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Девушка-переселенка вспоминает, как переехала из Горловки в Полтаву и с чем столкнулась, сфера обслуживания во Львове полностью заговорит на украинском, а в Полтаве дают советы, как правильно взрослым делать прививку от дифтерии.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Львов: "Мятежный день во Львовском горсовете: провозгласили тотальную украинизацию и легализовали красно-черный флаг"

Львовский горсовет обязал всех работников сферы обслуживания в городе пользоваться исключительно украинским языком, а любой другой употреблять только после требования клиента. Ценники, реклама, вывески, афиши, меню обязательно должны быть написаны на государственном языке и, при необходимости, могут дублироваться также на иностранном. Следить за использованием украинского языка обязали работников "Муниципальной охраны", которые могут накладывать на предпринимателей штрафы.

…Также депутаты Львовского горсовета рекомендовали во время празднования памятных дат и торжественных событий в городе использовать красно-черный флаг и другую национально-патриотическую символику.

Харьков: "Мне говорили: "Ты же террористка"

"Помню, все стоят в черно-белом на линейке, а я – в оранжевой футболке и шортах, потому что другого не было.

Ребята восприняли мое появление в их классе скептически и с опаской. Долгое время никто даже не подходил и не здоровался. Помню одна девочка сказала: "Я не понимаю, почему большинство переселенцев едут к родственникам. Вот я бы уехала в Испанию".

Многие ребята до сих пор не понимают, а на тот момент абсолютно не понимали, в какой ситуации мы оказались. Поэтому им казалось абсолютной дикостью, что мы с кем-то можем не общаться".

mediaport.ua Переселенка из Горловки Соня

Днепр: "Любители клубнички: как работает секс-туризм в Днепре"

В "романтические туры" для иностранцев входит проживание в отеле и ночь с "украинской красавицей". Такую услугу предлагают международные брачные агенства и турфирмы. На их сайтах можно выбрать девушку любого возраста. В анкетах есть не только фото, но и рост, вес и сексуальные предпочтения.

…Выходные с "красивой украинской женщиной" иностранцу обойдутся в 300-400 долларов. Это минимальная зарплата в той же Турции. Кстати, для гостей из этой солнечной страны есть даже дополнительная услуга. Если турки летят через запорожский аэропорт, за ними выезжает трансфер из Днепра. Только за прошлый год через аэропорт Запорожья в Украину прибыло 13 000 турецких граждан.

Одесса: "12 оттенков Труханова: что хорошего сделал для Одессы задержанный НАБУ мэр и чем он ей навредил"

При Труханове запустили ряд масштабных реставрационных проектов: Потемкинская лестница, Воронцовский дворец и одноименный переулок, дома на Дерибасовской и Пушкинской. Даже дом Руссова забрали у требующего слишком многого Тарпана, чтобы сделать самим. Но качество работ, увы, хромает.

Думская.net Одесса при Труханове

Кроме того, именно эта администрация несет ответственность за гибель ряда шедевров одесской архитектуры, например дачи Докса в санатории "Дружба" и дачи Тиля на Люстдорфской дороге. Обещанная на выборах поквартальная реставрация так и не была начата, и старая Одесса продолжает разрушаться.

…"Досрочный уход с поста Геннадия Труханова – это, конечно, не трагедия, но создает определенные риски для Одессы. Есть группа людей, которая заинтересована в сохранении того положения, которое образуется после его отставки. И есть люди, которым нужна другая реальность – не просто досрочные выборы, а чтобы Одесса снова стояла на грани, как было в мае 2014. И это гремучее сочетание", – считает политический обозреватель Василий Зырянский.

Полтава: "Прививка от дифтерии для взрослых: как сделать правильно"

"Прививка делается в плечо, внутримышечно. Еще раз подчеркиваю – никаких ягодиц. Потому что еще какие-то старые установки в головах некоторых медиков, которые пытаются делать прививки от дифтерии в ягодицу. Нет, только в дельтаподобную мышцу плеча. Кстати, детям старше трех лет — тоже. Почему — объясню: иголочка трехсантиметровая, а в ягодицах сначала идет подкожно-жировая клетчатка. Поэтому препарат в мышцы просто не попадет, и не будет у нас нормального иммунитета.

Взрослые легче переносят вакцину, чем дети. Бывают в основном местные реакции: уплотнение, болезненность в месте инъекции. Могут держаться где-то до недели. Можно нурофен принять или что-то подобное, обезболивающее", – объясняет эксперт областного Департамента здравоохранения Светлана Писаренко.