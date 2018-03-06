Апелляционный суд не стал отстранять от должности мэра Одессы

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева отказался отстранять от должности мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении средств из местного бюджета, сообщила во вторник пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора — без удовлетворения", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Ранее Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Позднее Соломенский районный суд Киева отпустил Труханова под поручительство депутатов Верховной рады. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины направила в суд ходатайство об отстранении Труханова от должности. Соломенский районный суд Киева отказался отстранить от должности мэра Одессы Труханова, прокуроры поддали апелляцию.

По данным Национального антикоррупционного бюро, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов).

Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.