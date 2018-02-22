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    Труханова ударили флагом возле суда - СМИ

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    Суд отпустил Труханова, радикалы против (69)

    (обновлено: )69346
    По данным СМИ, мэра Одессы пытались избить националисты. Нападение произошло, когда городской голова вышел из здания суда и направлялся к автомобилю.
    Нападение на Труханова возле суда
    lb.ua/Макс Требухов

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Представители националистических организаций пытались избить мэра Одессы Геннадия Труханова возле Соломенского райсуда Киева, его ударили флагом.

    Инцидент произошел, когда городской голова вышел из здания суда и направлялся к автомобилю.

    Полицейские оперативно вмешались и закрыли собой чиновника.

    lb.ua/Макс Требухов
    Нападение на Труханова возле суда

    "Труханова успели ударить флагом. В результате между полицейскими и националистами возникла небольшая потасовка", — сообщает LB.ua.

    Кроме того, мэра Одессы встречали криками "Труханова на нары!"

    Ранее Шевченковский суд отказался арестовывать подозреваемого в хищении госсредств мэра Одессы Геннадия Труханова. После заседания у здания суда произошли столкновения между активистами и полицейскими, в ходе которых один правоохранитель был ранен из огнестрельного оружия. Полиция задержала трех человек после стычек, в том числе подозреваемого в нападении на полицейского.

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