Труханова ударили флагом возле суда - СМИ

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Представители националистических организаций пытались избить мэра Одессы Геннадия Труханова возле Соломенского райсуда Киева, его ударили флагом.

Инцидент произошел, когда городской голова вышел из здания суда и направлялся к автомобилю.

Полицейские оперативно вмешались и закрыли собой чиновника.

lb.ua/Макс Требухов Нападение на Труханова возле суда

"Труханова успели ударить флагом. В результате между полицейскими и националистами возникла небольшая потасовка", — сообщает LB.ua.

Кроме того, мэра Одессы встречали криками "Труханова на нары!"

Ранее Шевченковский суд отказался арестовывать подозреваемого в хищении госсредств мэра Одессы Геннадия Труханова. После заседания у здания суда произошли столкновения между активистами и полицейскими, в ходе которых один правоохранитель был ранен из огнестрельного оружия. Полиция задержала трех человек после стычек, в том числе подозреваемого в нападении на полицейского.