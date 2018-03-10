Глава Комитета народного контроля Леонид Сиваков в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, что многие рейдерские захваты с января 2016 года произошли с использованием комиссии при Минюсте, которую возглавляет заместитель министра.
Правозащитник Леонид Сиваков в эфире "ГС" прокомментировал спецконфискацию по-украински, и чего не хватает законодателям, которые на "стенку лезут", чтобы закончить уголовное преследование Януковича и его "семьи".
Многие не понимают, как заполнять е-декларацию, а другие будут пытаться что-то "спрятать", считает глава Комитета народного контроля Леонид Сиваков. По его словам, это очень страшно – написать, что у тебя несколько миллионов.
Соломенский районный суд Киева сегодня играет более важную политическую и экономическую роль, чем даже знаменитый Печерский суд, считает политолог Руслан Бортник. Также адвокат Леонид Сиваков отметил, что поджоги в судах стали системачискими.
Судья Шевченковского районного суда Киева постановил провести судебно-медицинское обследования подозреваемого - "это повод для дальнейших судебных разбирательств и привлечение к уголовной ответственности тех лиц, которые к этому причастны".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".