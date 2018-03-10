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    Леонид Сиваков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Леонид Сиваков
    Закон о защите потребителей: контроль интернет-торговли ужесточат – эксперт
    13:20 17.01.2017
    368
    Глава Комитета народного контроля Леонид Сиваков в эфире "ГС" заявил, что новый закон о защите потребителей в случае принятия ущемит права некоторых категорий лиц.
    Леонид Сиваков
    На Донбассе Януковича помнят только как труса, покинувшего страну - Сиваков
    11:36 02.12.2016
    670Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Глава "Комитета Народного Контроля" Леонид Сиваков в эфире "ГС" отметил, что отношение жителей региона, традиционно поддерживавших Виктора Януковича, существенно изменилось.
    Леонид Сиваков
    Минюст изобрел защиту от рейдерства. Мнение эксперта
    15:33 22.10.2016
    445
    Правозащитник Леонид Сиваков в эфире "ГС" прокомментировал введение информирования граждан о перерегистрации имущества и заявил, что создание такого механизма займет немало времени.
    Леонид Сиваков
    Примета времени. При Минюсте работает рейдерский комитет – Сиваков
    13:28 07.10.2016
    519
    Глава Комитета народного контроля Леонид Сиваков в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, что многие рейдерские захваты с января 2016 года произошли с использованием комиссии при Минюсте, которую возглавляет заместитель министра.
    Леонид Сиваков
    Деньги "семьи" Януковича стали предметом популизма - эксперт
    19:29 02.10.2016
    635
    Правозащитник Леонид Сиваков в эфире "ГС" прокомментировал спецконфискацию по-украински, и чего не хватает законодателям, которые на "стенку лезут", чтобы закончить уголовное преследование Януковича и его "семьи".
    Станислав Краснов
    Освобождение Краснова. Обвинение было шито белыми нитками - Сиваков
    16:21 23.09.2016
    714Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Адвокат по делу Станислава Краснова Леонид Сиваков в эфире Голоса Столицы сообщил, что прокуратура не может поддержать сформированное гособвинение, поскольку оно "шито белыми нитками".
    Станислав Краснов
    Адвокат: все обвинения против Краснова - "липовые"
    14:58 23.09.2016
    60
    Адвокат по делу Станислава Краснова Леонид Сиваков заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что обвинение не подтвердилось, поскольку "оно шито белыми нитками".
    Леонид Сиваков
    Даже в е-декларировании полно лазеек - юрист
    13:30 16.08.2016
    346Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Многие не понимают, как заполнять е-декларацию, а другие будут пытаться что-то "спрятать", считает глава Комитета народного контроля Леонид Сиваков. По его словам, это очень страшно – написать, что у тебя несколько миллионов.
    Руслан Бортник
    Пожар в Соломенском суде: там "тлели" большая политика и большие деньги – Бортник
    16:57 13.06.2016
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    Соломенский районный суд Киева сегодня играет более важную политическую и экономическую роль, чем даже знаменитый Печерский суд, считает политолог Руслан Бортник. Также адвокат Леонид Сиваков отметил, что поджоги в судах стали системачискими.
    Станислав Краснов в больнице без сознания
    Суд постановил заключить Краснова под домашний арест с ношением браслета
    18:10 03.03.2016
    391Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Судья Шевченковского районного суда Киева постановил провести судебно-медицинское обследования подозреваемого - "это повод для дальнейших судебных разбирательств и привлечение к уголовной ответственности тех лиц, которые к этому причастны".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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