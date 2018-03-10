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    Дмитрий Сус

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Экс-чиновник ГПУ Дмитрий Сус в зале суда
    Экс-чиновника ГПУ Суса посадили под домашний арест
    00:21 28.07.2017
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    Согласно решению Соломенского райсуда Киева, экс-чиновника ГПУ также обязали сдать все паспорта, а также надели на него электронный браслет.
    Экс-прокурор ГПУ Дмитрий Сус. Архивное фото
    Названа фамилия задержанного экс-прокурора ГПУ
    08:06 26.07.2017
    466
    По данным СМИ, задержанным оказался бывший старший следователь по особо важным делам ГПУ Дмитрий Сус. Его уволили за то, что он не внес в декларацию данные о жилье и автомобиле.
    Юрий Луценко
    Луценко уволил скандального следователя ГПУ Суса - СМИ
    23:17 14.04.2017
    266
    Сам Дмитрий Сус в комментарии СМИ сообщил, что узнал о своем увольнении из органов прокуратуры от журналистов и готов будет отвечать на вопросы во вторник, 18 апреля.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко заявил об угрозе жизни скандального прокурора Суса
    14:32 18.08.2016
    311
    Как подчеркнул генеральный прокурор Юрий Луценко, ключевой свидетель, которого допрашивал Сус, был сразу же после допроса демонстративно расстрелян на улицах Киева.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    У скандального прокурора Суса угнали Audi Q7
    15:39 17.08.2016
    279Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    По информации журналиста Дениса Бигуса, у прокурора Генпрокуратуры Дмитрия Суса в ночь на 17 августа угнали автомобиль Audi Q7. Журналист обнародовал копию заявления Суса в правоохранительные органы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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