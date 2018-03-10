По данным СМИ, решение об аресте части имущества экс-нардепа принял суд по заявлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры несколько дней назад. Адвокат Николая Мартыненко заявил, что "ничего страшного не происходит".
Экс-нардеп от "Народного фронта" Николай Мартыненко сообщил, что выполняет ограничения, наложенные решением Соломенского суда, хотя с ними не согласен - в частности, относительно запрета мне покидать Киев.
Задержание одного из лидеров "Народного фронта" экс-нардепа Николая Мартыненко – серьезный удар по нынешней парламентской коалиции, пишут мировые СМИ. Как задержание политика повлияет на дальнейшую расстановку политических сил в Украине?
Дело Мартыненко – прекрасно: на нем должно учиться общество, учиться не прощать, считает экономический эксперт Сергей Фурса. Также на этом деле, считает он, должны учится политики – научиться ценить репутацию.
В соцсетях неспокойно: уже не первые сутки украинцам не дает покоя освобождение экс-депутата ВР Николая Мартыненко из-под стражи на поруки министров и народных избранников. Как же отреагировали на такое событие соотечественники бывшего нардепа?
Ни дня без скандала - именно под таким лозунгом живет Украина последние три года. Что, кстати говоря, укладывается в логику интересов власти, которая затмевает шоу-политикой безрадостные политэкономические процессы в стране.
Накануне в Одессе произошел масштабный пожар на рынке, в Париже накануне президентских выборов состоялись массовые протесты, а музыкант Олег Скрипка извинился за свои слова об организации гетто для незнающих украинский язык.
По утверждению НАБУ, при избранной судом мере пресечения (личное поручительство) подозреваемые будут иметь возможность осуществлять давление на свидетелей, а также совершать действия, направленные на уничтожение доказательств их преступной деятельности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".