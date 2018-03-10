512

В соцсетях неспокойно: уже не первые сутки украинцам не дает покоя освобождение экс-депутата ВР Николая Мартыненко из-под стражи на поруки министров и народных избранников. Как же отреагировали на такое событие соотечественники бывшего нардепа?