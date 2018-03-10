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    Мартыненко Николай

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 51
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    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    НАБУ и САП завершили расследование против экс-нардепа Мартыненко
    02:08 05.01.2018
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    Адвокат политика Петр Бойко сообщил, что материалы уголовного производства, которые насчитывают 200 томов, уже переданы стороне защиты для ознакомления.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    НАБУ огласило подозрение двум гражданам Австрии по делу Мартыненко
    11:35 07.11.2017
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    Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения еще трем фигурантам дела Николая Мартыненко. Двое из них граждане Австрии.
    Николай Мартыненко
    Дело "Энергоатома". Экс-нардепу сообщили о подозрении
    19:35 25.10.2017
    203
    По версии следствия, Николай Мартыненко в сговоре с рядом лиц организовали коррупционную схему, в результате которой интересам "Энергоатома" нанесен ущерб в размере 6,4 млн евро.
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко. Архивное фото
    Суд арестовал доли Мартыненко в трех компаниях
    23:38 02.06.2017
    59Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений, 23 мая суд принял решение арестовать 5% уставного капитала ООО "Интер-Вент", 14% ООО "Вортекс" и 5% ООО "Техно-Инвест".
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Суд арестовал банковские счета, квартиру и автомобиль Мартыненко - СМИ
    08:32 30.05.2017
    173Дело Мартыненко: взяли на поруки
    По данным СМИ, решение об аресте части имущества экс-нардепа принял суд по заявлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры несколько дней назад. Адвокат Николая Мартыненко заявил, что "ничего страшного не происходит".
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Мартыненко о намерении САП обжаловать его меру пресечения: это неадекватно
    13:04 03.05.2017
    64Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Экс-нардеп от "Народного фронта" Николай Мартыненко сообщил, что выполняет ограничения, наложенные решением Соломенского суда, хотя с ними не согласен - в частности, относительно запрета мне покидать Киев.
    Николай Мартыненко
    Deutsche Welle. Дело Мартыненко: неприкасаемых в Украине больше нет
    10:15 25.04.2017
    401Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Задержание одного из лидеров "Народного фронта" экс-нардепа Николая Мартыненко – серьезный удар по нынешней парламентской коалиции, пишут мировые СМИ. Как задержание политика повлияет на дальнейшую расстановку политических сил в Украине?
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко
    НАПК займется министрами, которые взяли на поруки Мартыненко
    23:39 24.04.2017
    158Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Глава Нацагентства Наталья Корчак назвала нонсенсом взятие Николая Мартыненко на поруки министрами и народными депутатами. По ее словам, НАПК даст свою оценку действиям министров.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Дело Мартыненко: финансы "потекут" под нового "куратора" "Энергоатома" - Землянский
    23:02 24.04.2017
    269Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" проанализировал, что стоит за подозрением экс-депутата от "Народного фронта" в причастности к масштабной растрате госсредств.
    Руслан Бортник
    Пленки Онищенко. Все ждут записей с Порошенко - Бортник
    19:08 24.04.2017
    1021Дело Мартыненко: взяли на поруки
    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, информационное внимание к беглому депутату Александру Онищенко и его пленкам в значительной степени сошло на "нет".
    Сергей Фурса
    Свободный Мартыненко. Фурса: что для него 300 млн грн залога?
    18:17 24.04.2017
    300Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Дело Мартыненко – прекрасно: на нем должно учиться общество, учиться не прощать, считает экономический эксперт Сергей Фурса. Также на этом деле, считает он, должны учится политики – научиться ценить репутацию.
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    С таким счастьем и на свободе. Соцсети об освобождении Мартыненко
    17:25 24.04.2017
    512Дело Мартыненко: взяли на поруки
    В соцсетях неспокойно: уже не первые сутки украинцам не дает покоя освобождение экс-депутата ВР Николая Мартыненко из-под стражи на поруки министров и народных избранников. Как же отреагировали на такое событие соотечественники бывшего нардепа?
    Евгений Лосовский
    Дело Мартыненко. На поруки всех подряд не отпускают - юрист
    16:58 24.04.2017
    191Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Юрист Евгений Лосовский в эфире "ГС" заявил, что прямых доказательств вины Мартыненко нет, поэтому необходимо подключать к этому делу высококлассных специалистов по финансам.
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    На антикоррупционном фронте без перемен. Две капли правды о деле Мартыненко
    09:38 24.04.2017
    611Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Ни дня без скандала - именно под таким лозунгом живет Украина последние три года. Что, кстати говоря, укладывается в логику интересов власти, которая затмевает шоу-политикой безрадостные политэкономические процессы в стране.
    Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
    НАБУ: задержание Мартыненко было законным и необходимым
    15:12 23.04.2017
    97Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Согласно информации, детективы расследовали факты хищения Мартыненко средств "ВостГОК" больше года - тщательно исследуя все факты и собирая доказательства, в том числе при помощи коллег из-за рубежа.
    Николай Мартыненко
    Хроника 22 апреля: освобождение Мартыненко, Скрипка извинился за слова о гетто
    10:23 23.04.2017
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    Накануне в Одессе произошел масштабный пожар на рынке, в Париже накануне президентских выборов состоялись массовые протесты, а музыкант Олег Скрипка извинился за свои слова об организации гетто для незнающих украинский язык.
    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Холодницкий отреагировал на обвинения Мартыненко
    05:29 23.04.2017
    924Дело Мартыненко: взяли на поруки
    По словам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, в ближайшее время его фамилии точно не будет в списках партий на ближайших выборах.
    Николаю Мартыненко. Архивное фото
    Давидюк: освобождение Мартыненко на поруки - возвращение долга Яценюку
    03:08 23.04.2017
    468Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что дело Мартыненко было принципиально для Яценюка, ведь когда ему нужно было выдержать имидж, Мартыненко сложил свой мандат.
    Николай Мартыненко
    НАБУ обжалует решения суда по Мартыненко и Переломе
    23:57 22.04.2017
    185Дело Мартыненко: взяли на поруки
    По утверждению НАБУ, при избранной судом мере пресечения (личное поручительство) подозреваемые будут иметь возможность осуществлять давление на свидетелей, а также совершать действия, направленные на уничтожение доказательств их преступной деятельности.
    Мартыненко послн заседания суда поблагодарил поручителей
    Освобождение Мартыненко: комментарии сторон 
    17:08 22.04.2017
    372Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Экс-депутат Верховной Рады Николай Мартыненко, которого отпустили на поруки 15 народных депутатов и четырех министров, заявил, что не собирается скрываться от следствия.
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