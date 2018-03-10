Прокурор САП Роман Симкив отметил, что риска побега Романа Насирова из Украины в случае внесения им залога нет, а также пояснил, что минимум сутки после внесения залога Насиров будет находиться в следственном изоляторе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.