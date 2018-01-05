НАБУ и САП завершили расследование против экс-нардепа Мартыненко

КИЕВ, 5 янв — РАИ Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование в отношении экс-депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко. Об этом "Украинским новостям" сообщил адвокат политика Петр Бойко.

По его словам, в четверг, 4 января, следователи объявили об окончании досудебного расследования. Материалы уголовного производства (200 томов) переданы стороне защиты для ознакомления.

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В то же время Бойко заверил, что защита экс-нардепа не будет затягивать с ознакомлением.

Напомним, 20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко ("Народный фронт") по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов. Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" — Сергей Перелома.

Уже 22 апреля Соломенский районный суд Киева отпустил Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также первого заместителя главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.