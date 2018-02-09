Розенблату позволили снять спецбраслет

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Соломенский райсуд Киева постановил снять электронный браслет с народного депутата Борислава Розенблата, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Алексея Шевчука.

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Суд продлил до 9 апреля обязательства Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Верховной Рады Борислава Розенблатапри попытке вылететь в Германию.