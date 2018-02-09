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    Розенблату позволили снять спецбраслет

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    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (175)

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    Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Соломенский райсуд Киева постановил снять электронный браслет с народного депутата Борислава Розенблата, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Алексея Шевчука.

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    Суд продлил до 9 апреля обязательства Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Верховной Рады Борислава Розенблатапри попытке вылететь в Германию.

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