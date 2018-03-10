наверх
10.03.201805:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Даша Астафьева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Даша Астафьева. Архивное фото
    Астафьева показала фигуру в белье
    19:08 05.03.2018
    1881
    Украинская певица Даша Астафьева решила "избавиться от проблемных мест" и "продлить состояние гармонии и молодости". Судя по сообщению, она недовольна своим весом - 60 кг при росте 173 см.
    Даша Астафьева
    В прозрачном белье и с перышком. Астафьева снова превзошла все ожидания мужчин
    12:38 23.02.2018
    3372
    Обворожительная украинская красотка Даша Астафьева не оставит равнодушным ни одного представителя сильной половины, когда демонстрирует свои достоинства.
    Даша Астафьева. Архивное фото
    Астафьева спровоцировала дискуссию скандальным постом о "мамочках"
    06:25 31.01.2018
    708
    Певица и звезда Playboy Даша Астафева пожелала сама себе не стать скучной женщиной, интересы которой замыкаются на детях, муже и готовке еды. Такое отношение артистки к жизненным устоя оценили далеко не все ее подписчики.
    Даша Астафьева
    Астафьева показала аппетитные формы в красном платье
    10:26 30.01.2018
    1613
    Новый снимок украинской звезды набрал тысячи "лайков" - на фотографии Даша Астафьева запечатлена в красном платье. Восхищенные подписчики назвали ее "женщиной-загадкой" и "бомбой".
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Украинская звезда поделилась приключениями в Таиланде 
    20:23 26.01.2018
    2005
    Украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева отдыхает в Таиланде, она выложила несколько фото на странице в Instagram. Звезда сообщила об инциденте со слоном.
    Даша Астафьева. Архивное фото
    После Бали в Таиланд. Астафьева "порвала" соцсеть новыми фото
    15:00 23.01.2018
    3343
    Украинская поп-звезда Даша Астафьева после отдыха на Бали отправилась в Таиланд. Она находится на островах Пхи-Пхи и активно делится снимками своего отпуска.
    Даша Астафьева показала фото с отдыха на Бали
    Украинская звезда Playboy показала горячие фото с Бали 
    13:16 17.01.2018
    4139
    Певица Даша Астафьева вместе с братом Евгением и друзьями отправилась отдыхать на солнечный на Бали.
    Даша Астафьева. Архивное фото
    Даша Астафьева поделилась горячими снимками
    07:59 03.01.2018
    2917
    Даша Астафьева поблагодарила всех подписчиков за поздравления и добавила, что "эта виртуальная дружба" вселяет в нее веру в добро, вдохновляет и поддерживает.
    Бывшую модель Playboy Дашу Астафьеву выгнали из суда по делу ее жениха. Видео
    Бывшую модель Playboy Дашу Астафьеву выгнали из суда по делу ее жениха 
    14:48 27.12.2017
    2032
    В среду Соломенский райсуд Киева рассматривает дело бизнесмена Артема Кима - жениха певицы Даши Астафьевой. Его подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанции.
    Даша Астафьева
    Украинская звезда Playboy показала упругие ягодицы
    02:58 09.12.2017
    5449
    Даша Астафьева, которая снялась в эротической комедии "Свингеры", опубликовала откровенную фотографию. Cнимок модель разместила в своем Instagram-аккаунте.
    Mercedes Даши Астафьевой
    В Киеве у звезды Playboy угнали элитный автомобиль
    07:09 30.11.2017
    1648
    Даша Астафьева сообщила об угоне ее автомобиля. По словам девушки, неизвестные угнали Mercedes GLE 350d возле одной из киевских клиник. Инцидент произошел средь бела дня.
    Даша Астафьева и Артем Ким
    НАБУ задержало за хищение средств бойфренда украинской звезды Playboy - СМИ
    14:30 03.08.2017
    607
    Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что предприниматель поставлял оборудование по завышенным ценам, в результате чего интересам государства был нанесен ущерб в размере 27 млн грн.
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева показала эротическую татуировку
    04:39 18.06.2016
    2041
    Скандальная девушка похвасталась, что один из поклонников запечатлел ее на своем теле в виде татуировки. На ней обнаженная Астафьева сидит возле волка.
    Участницы группы Никита Нана Кумейко и Даша Астафьева (слева направо)
    Даша Астафьева попала в ДТП
    20:23 27.04.2015
    1256
    Как рассказала сама солистка группы NIKITA Даша Астафьева, в ее машину врезался пенсионер, "ничего шокирующего, ничего скандального".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Даша Астафьева
    В прозрачном белье и с перышком. Астафьева снова превзошла все ожидания мужчин
    12:38 23.02.2018
    3372
    Обворожительная украинская красотка Даша Астафьева не оставит равнодушным ни одного представителя сильной половины, когда демонстрирует свои достоинства.
    Даша Астафьева. Архивное фото
    Астафьева показала фигуру в белье
    19:08 05.03.2018
    1881
    Украинская певица Даша Астафьева решила "избавиться от проблемных мест" и "продлить состояние гармонии и молодости". Судя по сообщению, она недовольна своим весом - 60 кг при росте 173 см.
    Все теги