Певица и звезда Playboy Даша Астафева пожелала сама себе не стать скучной женщиной, интересы которой замыкаются на детях, муже и готовке еды. Такое отношение артистки к жизненным устоя оценили далеко не все ее подписчики.
В среду Соломенский райсуд Киева рассматривает дело бизнесмена Артема Кима - жениха певицы Даши Астафьевой. Его подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В среду Соломенский райсуд Киева рассматривает дело бизнесмена Артема Кима - жениха певицы Даши Астафьевой. Его подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанции.
В среду Соломенский райсуд Киева рассматривает дело бизнесмена Артема Кима - жениха певицы Даши Астафьевой. Его подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанции.