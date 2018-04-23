А ты так сможешь? Астафьева поделилась провокационными снимками

Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram порцию откровенных фотографий, на которых продемонстрировала идеальную фигуру.
Снимки набрали десятки тысяч "лайков" и множество комментариев:
- "Хороша, Увидел твое фото и с табуретки упал, и так каждый раз… Что делать?".
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- "Как всегда, на высоте, просто делай этот стиль".
- "Шедевр! И тело, и фото!".
- "Люблю вашу фигуру, такая женственная и подтянутая".
- "Выгибоны, выгибончики!".