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    Фотоленты

    А ты так сможешь? Астафьева поделилась провокационными снимками

    (обновлено: )59301
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева/Instagram
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева/Instagram
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева/Instagram
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева/Instagram
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева/Instagram

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    Даша Астафьева

    Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram порцию откровенных фотографий, на которых продемонстрировала идеальную фигуру.

    Снимки набрали десятки тысяч "лайков" и множество комментариев:

    Каменских под водой
    Настя Каменских/Instagram
    Каменских в красном купальнике похвасталась фигурой под водой

    - "Хороша, Увидел твое фото и с табуретки упал, и так каждый раз… Что делать?".

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    - "Как всегда, на высоте, просто делай этот стиль".

    - "Шедевр! И тело, и фото!".

    - "Люблю вашу фигуру, такая женственная и подтянутая".

    - "Выгибоны, выгибончики!".

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