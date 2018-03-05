Астафьева показала фигуру в белье

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Украинская певица Даша Астафьева выложила несколько фотографий в белье со словами, что ей "пора взяться за свой режим".

"Я Даша, мне 32 года. Мой вес на сегодня составляет 60 кг при росте 173 см. Мне бы хотелось настроить режим и качество питания в соответствии с моим образом жизни и работой. Перестать зависеть от сладкого и вредного, вкусного, перестать подъедать по ночам", — написала она на своей странице в Instagram.

Даша Астафьева/instagram Даша Астафьева

Астафьева решила "избавиться от проблемных мест" и "продлить состояние гармонии и молодости".

Также она пообещала делиться своими наблюдениями и изменениями.

Даша Астафьева/instagram Даша Астафьева

Ранее Даша Астафьева порадовала своих поклонников в Instagram пикантным фото. На снимке звезда позирует в соблазнительном нижнем белье черного цвета, а лицо загадочно прикрыла черным перышком.