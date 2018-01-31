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    Астафьева спровоцировала дискуссию скандальным постом о "мамочках"

    (обновлено: )386
    Певица и звезда Playboy Даша Астафева пожелала сама себе не стать скучной женщиной, интересы которой замыкаются на детях, муже и готовке еды. Такое отношение артистки к жизненным устоя оценили далеко не все ее подписчики.
    Даша Астафьева. Архивное фото
    Даша Астафьева/Instagram

    КИЕВ, 31 янв _ РИА Новости Украина. Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафева вызвала волну возмущения в соцсети откровенным постом о своем отношении к материнству. В частности, у себя в Instagram артистка выложила откровнное фото с провокационным комментарием, в котором пожелала себе не стать "мамочкой".

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    "Господи, не дай бог стать той женщиной, которая "о себе" в соцсетях пишет: счастливая мама Вовочки или Ванечки. Любящая жена любимого мужа. Вяжу шапочки, пеку кексы", – написала Астафева.

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    Даша Астафьева и ее первый пост о "мамочках"

    Пост певицы сразу же вызвал оживленное обсуждение в комментариях. Некоторые упрекнули ее в том, что у нее нет детей.

    Впоследствии Астафева выложила второе фото, сопроводив его просьбой к читателям "жить мирно".

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    "Внимание. Здесь приободрились счастливы матери, пекари кексов и вьязатели моды. Женчины, конфетовны, узбагойтесь! Мы посылаем лучи добра, и оставляем эту нишу за вами", – написала звезда.

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    Даша Астафьева и ее второй пост о "мамочках"

    Ранее сообщалось, что Даша Астафьева показала аппетитные формы в красном платье. 

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