Астафьева спровоцировала дискуссию скандальным постом о "мамочках"

КИЕВ, 31 янв _ РИА Новости Украина. Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафева вызвала волну возмущения в соцсети откровенным постом о своем отношении к материнству. В частности, у себя в Instagram артистка выложила откровнное фото с провокационным комментарием, в котором пожелала себе не стать "мамочкой".

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"Господи, не дай бог стать той женщиной, которая "о себе" в соцсетях пишет: счастливая мама Вовочки или Ванечки. Любящая жена любимого мужа. Вяжу шапочки, пеку кексы", – написала Астафева.

da_astafieva Даша Астафьева и ее первый пост о "мамочках"

Пост певицы сразу же вызвал оживленное обсуждение в комментариях. Некоторые упрекнули ее в том, что у нее нет детей.

Впоследствии Астафева выложила второе фото, сопроводив его просьбой к читателям "жить мирно".

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"Внимание. Здесь приободрились счастливы матери, пекари кексов и вьязатели моды. Женчины, конфетовны, узбагойтесь! Мы посылаем лучи добра, и оставляем эту нишу за вами", – написала звезда.

da_astafieva Даша Астафьева и ее второй пост о "мамочках"

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева показала аппетитные формы в красном платье.