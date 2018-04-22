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    Фотоленты

    Французская звезда Playboy поражает своими откровенными снимками

    (обновлено: )627
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    @elisameliani
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    @elisameliani
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    @elisameliani
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    @elisameliani
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    @elisameliani
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    @elisameliani
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    @elisameliani
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    instagram.com/elisameliani
    Элиза Мелиани
    Элиза Мелиани
    instagram.com/elisameliani

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    Элиза Мелиани

    Элиза Мелиани, родившаяся в 1980 году, является французской моделью, признанной в мире моды. Во Франции она демонстрирует широкой публике свои формы в рекламных кампаниях для нижнего белья, в которых она демонстрирует свои идеальные параметры (88-60-88), не показывая ее лица.

    В середине 2000-х годов Мелиани попыталась заявить о себе на большом экране, появившись в одном из французских фильмов. В Соединенных Штатах она позирует для многих журналов, включая Playboy.

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