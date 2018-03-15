Астафьева порадовала поклонников соблазнительными фото

Украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева выложила в сеть серию новых откровенных фотографий. Снимки скандальная знаменитость традиционно опубликовала в Instagram.
На фото Астафьева позирует в прозрачном платье на крыше дома, а также в платье с открытой спиной.
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К снимкам звезда добавила хэштег "Воины света, воины добра".
Ранее, напомним, Даша Астафьева похвасталась идеальной фигурой, опубликовав свои фото в нижнем белье.