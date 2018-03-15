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    Культура

    Астафьева порадовала поклонников соблазнительными фото

    (обновлено: )107
    На фото певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева позирует в прозрачном платье на крыше дома, а также в изящном платье с открытой спиной.
    Новый фотосет Даши Астафьевой
    da_astafieva

    Украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева выложила в сеть серию новых откровенных фотографий. Снимки скандальная знаменитость традиционно опубликовала в Instagram.

    da_astafieva
    Новый фотосет Даши Астафьевой

    На фото Астафьева позирует в прозрачном платье на крыше дома, а также в платье с открытой спиной.

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    К снимкам звезда добавила хэштег "Воины света, воины добра".

    da_astafieva
    Новый фотосет Даши Астафьевой

    Ранее, напомним, Даша Астафьева похвасталась идеальной фигурой, опубликовав свои фото в нижнем белье.

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