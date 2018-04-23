Каменских в красном купальнике похвасталась фигурой под водой

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками в Instagram подводным видео, которое только за первые 25 минут посмотрели почти 45 тысяч подписчиков.

На кадрах артистка находится под водой в красном сдельном купальнике, но и там решила продемонстрировать красоту тела.

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"Каменских приближается!", "Как всегда, надо попу показать. Больше походу нечего", "Красивая", "Бомба ", - пишут поклонники.

Ранее соцсети бурно обсуждали фото, на котором поп-звезда сидит на ступеньках бассейна полностью обнаженная, прикрывая грудь руками.