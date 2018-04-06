"Вот это динозавр". Астафьева удивила новыми фото

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий с рыбалки.

"Когда ты не улыбался месяцев восемь, а сегодня берешь только это и делаешь", — подписала она один из снимков (главное фото).

В описании второй фотографии говорится: "Мы знакомы? Этому послала воздушный поцелуй, потому что он небритый". В числе комментариев: "Рыба- пила?)", "Бомба!", "Вот это динозавр!".

Даша Астафьева/Instagram Даша Астафьева на рыбалке

Ранее Даша Астафьева порадовала своих поклонников в Instagram пикантным фото. На снимке звезда позирует в соблазнительном нижнем белье черного цвета, а лицо загадочно прикрыла черным перышком.