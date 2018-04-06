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    Культура

    "Вот это динозавр". Астафьева удивила новыми фото

    (обновлено: )249
    Украинская певица Даша Астафьева сходила на рыбалку и похвасталась фотографиями. В числе комментариев - "Рыба- пила?", "Бомба!", "Вот это динозавр!".
    Даша Астафьева на рыбалке
    instagram.com/da_astafieva

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий с рыбалки.

    "Когда ты не улыбался месяцев восемь, а сегодня берешь только это и делаешь", — подписала она один из снимков (главное фото).

    В описании второй фотографии говорится: "Мы знакомы? Этому послала воздушный поцелуй, потому что он небритый". В числе комментариев: "Рыба- пила?)", "Бомба!", "Вот это динозавр!".

    Даша Астафьева/Instagram
    Даша Астафьева на рыбалке

    Ранее Даша Астафьева порадовала своих поклонников в Instagram пикантным фото. На снимке звезда позирует в соблазнительном нижнем белье черного цвета, а лицо загадочно прикрыла черным перышком.

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