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    Культура

    Астафьева показала аппетитные формы в красном платье

    (обновлено: )84301
    Новый снимок украинской звезды набрал тысячи "лайков" - на фотографии Даша Астафьева запечатлена в красном платье. Восхищенные подписчики назвали ее "женщиной-загадкой" и "бомбой".
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева/Instagram

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в красном платье, обтягивающем ее стройную фигуру.

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    Снимок на момент публикации набрал более 7 тысяч "лайков".

    Даша Астафьева/Instagram
    Даша Астафьева

    В числе комментариев — "Женщина-загадка", "Бомба", "Красотка", "Красный цвет, конечно, ваш цвет. Даша, шикарно", "Лучшее фото за все время", "Просто нереальный снимок".

    Ранее Астафьева поделилась фотографиями отдыха в Таиланде и рассказала об инциденте со слоном, который, по ее словам, толкнул ее "метра на три". До этого она вместе с братом Евгением и друзьями загорала на Бали.

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