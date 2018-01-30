Астафьева показала аппетитные формы в красном платье

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в красном платье, обтягивающем ее стройную фигуру.

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Снимок на момент публикации набрал более 7 тысяч "лайков".

Даша Астафьева/Instagram Даша Астафьева

В числе комментариев — "Женщина-загадка", "Бомба", "Красотка", "Красный цвет, конечно, ваш цвет. Даша, шикарно", "Лучшее фото за все время", "Просто нереальный снимок".

Ранее Астафьева поделилась фотографиями отдыха в Таиланде и рассказала об инциденте со слоном, который, по ее словам, толкнул ее "метра на три". До этого она вместе с братом Евгением и друзьями загорала на Бали.