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    Культура

    "Черная весна" Даши Астафьевой: модель позирует в лифте без макияжа

    (обновлено: )36902
    Оказалось, что знаменитая украинская модель и певица в повседневной жизни предпочитает одежду темных тонов. В довершении ко всему Астафьева предстала без макияжа, сделав несколько фото в лифте.
    Модель Даша Астафьева в лифте
    Instagram Даши Астафьевой

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Украинская модель и певица Даша Астафьева опубликовала фото, на которых она позирует в обыденных вещах и в повседневной жизни.

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    Новые снимки Астафьева сделала в лифте. На снимках она одета в черные куртки и приталенные штаны, незаметные образы Даша дополнила яркими сумками.

    Instagram Даши Астафьевой
    Модель Даша Астафьева в лифте

    Знаменитость без макияжа показала, каким прическам она отдает предпочтение: на одном фото у нее роскошные кудри, на другом – стильная прическа.

    Ранее Даша Астафьева показала свои фото с рыбалки.

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