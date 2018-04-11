"Черная весна" Даши Астафьевой: модель позирует в лифте без макияжа

Instagram Даши Астафьевой

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Украинская модель и певица Даша Астафьева опубликовала фото, на которых она позирует в обыденных вещах и в повседневной жизни.

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Новые снимки Астафьева сделала в лифте. На снимках она одета в черные куртки и приталенные штаны, незаметные образы Даша дополнила яркими сумками.

Instagram Даши Астафьевой Модель Даша Астафьева в лифте

Знаменитость без макияжа показала, каким прическам она отдает предпочтение: на одном фото у нее роскошные кудри, на другом – стильная прическа.

Ранее Даша Астафьева показала свои фото с рыбалки.

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