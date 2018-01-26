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    Фотоленты

    Украинская звезда поделилась приключениями в Таиланде

    (обновлено: )38101
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    instagram.com/da_astafieva
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    instagram.com/da_astafieva
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    instagram.com/da_astafieva
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    instagram.com/da_astafieva
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    instagram.com/da_astafieva
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде
    instagram.com/da_astafieva

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    Даша Астафьева на отдыха в Таиланде

    Украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева отдыхает в Таиланде, она выложила несколько фото на странице в Instagram.

    Звезда сообщила об инциденте со слоном, который "толкнул меня метра на три".

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    "Пришлось выяснить пару моментов. А потом, этот Сэр, толкнул меня метра на три. Это, чтоб вы обратили внимание, как нельзя делать слонику (на фото — держит слона за хвост — Ред.)", — подписала она один из снимков.

    Ранее Астафьева вместе с братом Евгением и друзьями загорала на Бали, чем также делилась с подписчиками.

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