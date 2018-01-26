Украинская звезда поделилась приключениями в Таиланде

Украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева отдыхает в Таиланде, она выложила несколько фото на странице в Instagram.

Звезда сообщила об инциденте со слоном, который "толкнул меня метра на три".

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"Пришлось выяснить пару моментов. А потом, этот Сэр, толкнул меня метра на три. Это, чтоб вы обратили внимание, как нельзя делать слонику (на фото — держит слона за хвост — Ред.)", — подписала она один из снимков.

Ранее Астафьева вместе с братом Евгением и друзьями загорала на Бали, чем также делилась с подписчиками.