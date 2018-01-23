После Бали в Таиланд. Астафьева "порвала" соцсеть новыми фото

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева отдыхает в Таиланде, она выложила несколько фото на странице в Instagram.
Несколько дней назад Астафьева вместе с братом Евгением и друзьями загорала на Бали, чем также делилась с подписчиками.
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Первый снимок она подписала так: "Апч- пхи! Пхи! Куча дел, и день, как понимаете, тяжелый" (Пхи-Пхи — острова в Таиланде — Ред.).
"Короче, вы знаете, что тут загадывают. Загадала возле каждого", — подписала она вторую фотографию.
Этот снимок вызвал особый интерес. Среди комментариев: "Это символы плодородия :-) Дашуля загадала плодородность и скорую беременность"; "Какие странные пасочки"; "Хах забавно)"; "Загадала — значит сбудется. У меня же сбылось".
"Сегодня просыпалась ровно для одной фотки и дальше спала. И так всю экскурсию", — поделилась она с подписчиками.