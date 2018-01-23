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    Культура

    После Бали в Таиланд. Астафьева "порвала" соцсеть новыми фото

    (обновлено: )94703
    Украинская поп-звезда Даша Астафьева после отдыха на Бали отправилась в Таиланд. Она находится на островах Пхи-Пхи и активно делится снимками своего отпуска.
    Даша Астафьева. Архивное фото
    Даша Астафьева/Instagram

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева отдыхает в Таиланде, она выложила несколько фото на странице в Instagram.

    Несколько дней назад Астафьева вместе с братом Евгением и друзьями загорала на Бали, чем также делилась с подписчиками.

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    Первый снимок она подписала так: "Апч- пхи! Пхи! Куча дел, и день, как понимаете, тяжелый" (Пхи-Пхи — острова в Таиланде — Ред.).

    instagram.com/da_astafieva
    Даша Астафьева на фото в Таиланде

    "Короче, вы знаете, что тут загадывают. Загадала возле каждого", — подписала она вторую фотографию.

    Этот снимок вызвал особый интерес. Среди комментариев: "Это символы плодородия :-) Дашуля загадала плодородность и скорую беременность"; "Какие странные пасочки"; "Хах забавно)"; "Загадала — значит сбудется. У меня же сбылось".

    instagram.com/da_astafieva
    Даша Астафьева на фото в Таиланде

    "Сегодня просыпалась ровно для одной фотки и дальше спала. И так всю экскурсию", — поделилась она с подписчиками.

    instagram.com/da_astafieva
    Даша Астафьева на фото в Таиланде

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