После Бали в Таиланд. Астафьева "порвала" соцсеть новыми фото

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева отдыхает в Таиланде, она выложила несколько фото на странице в Instagram.

Несколько дней назад Астафьева вместе с братом Евгением и друзьями загорала на Бали, чем также делилась с подписчиками.

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Первый снимок она подписала так: "Апч- пхи! Пхи! Куча дел, и день, как понимаете, тяжелый" (Пхи-Пхи — острова в Таиланде — Ред.).

instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева на фото в Таиланде

"Короче, вы знаете, что тут загадывают. Загадала возле каждого", — подписала она вторую фотографию.

Этот снимок вызвал особый интерес. Среди комментариев: "Это символы плодородия :-) Дашуля загадала плодородность и скорую беременность"; "Какие странные пасочки"; "Хах забавно)"; "Загадала — значит сбудется. У меня же сбылось".

instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева на фото в Таиланде

"Сегодня просыпалась ровно для одной фотки и дальше спала. И так всю экскурсию", — поделилась она с подписчиками.