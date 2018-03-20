Украинская звезда Playboy предстала в новом образе перед поклонниками

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украинская модель Playboy и певица Дарья Астафьева похвасталась новыми сексуальными фото в Instagram.

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32-летняя солистка группы NikitA порадовала поклонников новыми фотографиями с фотосессии в Киеве. Красавица активно ведет свой профиль в Instagram, где публикует не только кадры из своих будней, но и горячие промо.

da_astafieva Украинская модель Playboy и певица Дарья Астафьева

Дарья в телесной белье эффектном плаще и высоких сапогах позировала на фоне неба и города.

da_astafieva Украинская модель Playboy и певица Дарья Астафьева

Ранее Астафьева выложила в сеть серию откровенных фотографий.