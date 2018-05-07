Даша Астафьева эффектно подняла платье

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица и модель Даша Астафьева порадовала поклонников видео, на котором она поднимает платье на фоне реки в Киеве.

Кадры набрали более 34 тысяч "лайков" в Instagram.

"Есть люди, которые умеют запечатлеть любовь... Счастье их знать", - подписала она запись.

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Появилось множество комментариев, в частности "Красиво", "Как птица", "Девушка-роскошь", "Божественно".

Ранее Даша Астафьева выложила несколько фотографий с рыбалки, а также "голое" фото, на котором она запечатлена обнаженной и в кроссовках.