Даша Астафьева эффектно подняла платье

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица и модель Даша Астафьева порадовала поклонников видео, на котором она поднимает платье на фоне реки в Киеве.
Кадры набрали более 34 тысяч "лайков" в Instagram.
"Есть люди, которые умеют запечатлеть любовь... Счастье их знать", - подписала она запись.
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Появилось множество комментариев, в частности "Красиво", "Как птица", "Девушка-роскошь", "Божественно".
Ранее Даша Астафьева выложила несколько фотографий с рыбалки, а также "голое" фото, на котором она запечатлена обнаженной и в кроссовках.