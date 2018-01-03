Даша Астафьева поделилась горячими снимками

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица и бывшая звезда Playboy Даша Астафьева поделилась новыми фотографиями, на одной из которых сверкнула пышным бюстом.

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"Дорогие подписчики. Спасибо огромное за ваши поздравления! Я рада, что мы вместе! Что эта виртуальная дружба вселяет в меня веру в добро, вдохновляет, и порой, так поддерживает! Поучительный год 2017 измотал, но в то же время, так много принес. Один Чичико (собака — Ред.) чего стоит! Мы передаем вам приветы) и благодарим за все добрые слова и вашу верную любовь, новые знакомства и удивительные подарки!" — написала она на странице в Instagram.

Даша Астафьева/Instagram Даша Астафьева

Даша Астафьева/Instagram Даша Астафьева

Даша Астафьева/Instagram Даша Астафьева

Ранее Даша Астафьева снялась в эротической комедии вместе с певицей Олей Поляковой.