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    Культура

    Даша Астафьева поделилась горячими снимками

    (обновлено: )60113
    Даша Астафьева поблагодарила всех подписчиков за поздравления и добавила, что "эта виртуальная дружба" вселяет в нее веру в добро, вдохновляет и поддерживает.
    Даша Астафьева. Архивное фото
    Даша Астафьева/Instagram

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица и бывшая звезда Playboy Даша Астафьева поделилась новыми фотографиями, на одной из которых сверкнула пышным бюстом.

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    "Дорогие подписчики. Спасибо огромное за ваши поздравления! Я рада, что мы вместе! Что эта виртуальная дружба вселяет в меня веру в добро, вдохновляет, и порой, так поддерживает! Поучительный год 2017 измотал, но в то же время, так много принес. Один Чичико (собака — Ред.) чего стоит! Мы передаем вам приветы) и благодарим за все добрые слова и вашу верную любовь, новые знакомства и удивительные подарки!" — написала она на странице в Instagram.

    Даша Астафьева/Instagram
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева/Instagram
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева/Instagram
    Даша Астафьева

    Ранее Даша Астафьева снялась в эротической комедии вместе с певицей Олей Поляковой.

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