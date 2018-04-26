Голая и в кроссовках. Украинская звезда оcлепила Instagram

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица и модель Даша Астафьева порадовала поклонников новой фотографией, которая активно набирает просмотры в Instagram.

Снимок, на котором девушка запечатлена обнаженной и в кроссовках, звезда оставила без подписи.

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Появились первые комментарии:

— "Красивые кроссовки";

— "Ухххх! Как картина — можно в музей покупать! Правда, близко подходить надо аккуратно — уж сильно горячо! Красиво!";

— "Похудела";

— "Шикарные кроссы".

Даша Астафьева/Instagram Даша Астафьева

Ранее Даша Астафьева выложила несколько фотографий с рыбалки.