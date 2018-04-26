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    Культура

    Голая и в кроссовках. Украинская звезда оcлепила Instagram

    (обновлено: )52902
    Даша Астафьева разместила новый провокационный снимок, на котором она запечатлена обнаженной, но в кроссовках. Она оставила снимок без подписи. В первых появившихся комментариях похвалили как ее фигуру, так и обувь.
    Даша Астафьева. Архивное фото
    Даша Астафьева/Instagram

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица и модель Даша Астафьева порадовала поклонников новой фотографией, которая активно набирает просмотры в Instagram.

    Даша Астафьева
    Даша Астафьева/Instagram
    А ты так сможешь? Астафьева поделилась провокационными снимками

    Снимок, на котором девушка запечатлена обнаженной и в кроссовках, звезда оставила без подписи.

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    Появились первые комментарии:

    — "Красивые кроссовки";

    — "Ухххх! Как картина — можно в музей покупать! Правда, близко подходить надо аккуратно — уж сильно горячо! Красиво!";

    — "Похудела";

    — "Шикарные кроссы".

    Даша Астафьева/Instagram
    Даша Астафьева

    Ранее Даша Астафьева выложила несколько фотографий с рыбалки.

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