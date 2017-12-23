ЧП с белорусским самолетом в "Борисполе. Первые кадры после посадки

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в пятницу, 22 декабря, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы; в связи с ЧП пассажиры были эвакуированы, а работа аэропорта была задержана.

В 9.00 утра борт компании "Белавиа" совершал посадку в главном украинском аэропорту, но выехал за пределы взлетной полосы.

Об инциденте сообщили пассажиры самолета.

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"Мы затормозили, состоялся толчок — и нам всем показалось, что мы встряли в сугроб. Я видела черную прорытую землю и турбину, которая лежит на снегу. Переосмыслив, я поняла, что все могло быть значительно более печально", — рассказала в комментарии ТСН очевидица происшествия.

И в компании, и в аэропорту настаивают, что самолет сошел не с самой полосы, а с дорожки к ней и такую ​​ситуацию называют штатной. Источники издания предполагают, что у самолета могли быть проблемы с шасси.