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    ЧП с белорусским самолетом в "Борисполе. Первые кадры после посадки

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    Борт компании "Белавиа" совершал посадку в главном украинском аэропорту, но выехал за пределы взлетной полосы. никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
    Канал на Youtube ТСН

    Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в пятницу, 22 декабря, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы; в связи с ЧП пассажиры были эвакуированы, а работа аэропорта была задержана.

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    В 9.00 утра борт компании "Белавиа" совершал посадку в главном украинском аэропорту, но выехал за пределы взлетной полосы. 

    Об инциденте сообщили пассажиры самолета. 

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    "Мы затормозили, состоялся толчок — и нам всем показалось, что мы встряли в сугроб. Я видела черную прорытую землю и турбину, которая лежит на снегу. Переосмыслив, я поняла, что все могло быть значительно более печально", — рассказала в комментарии ТСН очевидица происшествия.

    И в компании, и в аэропорту настаивают, что самолет сошел не с самой полосы, а с дорожки к ней и такую ​​ситуацию называют штатной. Источники издания предполагают, что у самолета могли быть проблемы с шасси. 

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