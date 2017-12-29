Автобус въехал в остановку в Москве: первые кадры

Место аварии оцеплено, работают все оперативные службы.
К сожалению, недоброе утро!— Николай Зубов (@zubovnick) 29 декабря 2017 г.
Пассажирский автобус вылетел на остановку на Сходненской улице в Москве. На данный момент известно о двух погибших…. pic.twitter.com/KEyrZkBF24
Причины трагедии пока неизвестны.
Пятый канал публикует первые кадры с места страшного ДТП в Москве — пассажирский автобус протаранил остановку. В результате аварии погибли два человека. Еще один пострадал — его госпитализировали в Центр экстренной медицинской помощи: https://t.co/Lax9jndX0Q#ДТП #Москва pic.twitter.com/YxDGuLektg— Пятый канал Новости (@5tv) 29 декабря 2017 г.