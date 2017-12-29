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29.12.201711:33
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    Автобус въехал в остановку в Москве: первые кадры

    (обновлено: )22202
    Появилось видео с места крупной аварии в Москве, где погибли два человека. Запись опубликовал пользователь твиттер Николай Зубов. На записи видно, что автобус "ЛиАЗ" въехал в остановку рядом с метро "Сходненская".
    ДТП в Москве
    @sokolovnikolay

    Место аварии оцеплено, работают все оперативные службы.

    ​Причины трагедии пока неизвестны.

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