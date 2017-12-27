Появились первые кадры с места взрыва в Петербурге

В результате взрыва неустановленного устройства в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге пострадали девять человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, взрыв неустановленного устройства произошел в магазине "Перекресток" по адресу: Кондратьевский проспект, дом 44", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, из магазина эвакуированы свыше 50 человек. На месте ЧП работают сотрудники Росгвардии.