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    Фотоленты

    Появились первые кадры с места взрыва в Петербурге

    Тема:

    Взрыв в Санкт-Петербурге (3)

    (обновлено: )99203
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    78.ru
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    fontanka.ru
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    fontanka.ru
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    fontanka.ru
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    fontanka.ru
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    fontanka.ru
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    Фото : группа Вконтакте ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Ирина Куликова

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    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017

    В результате взрыва неустановленного устройства в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге пострадали девять человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    "Предварительно, взрыв неустановленного устройства произошел в магазине "Перекресток" по адресу: Кондратьевский проспект, дом 44", — сказал собеседник агентства.

    Смотрите также: Обмен пленными в Донбассе: первые кадры на свободе

    По его словам, из магазина эвакуированы свыше 50 человек. На месте ЧП работают сотрудники Росгвардии.

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