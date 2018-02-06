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    Первый чемпионат по бадминтону на МКС снят на видео в формате 3D

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    Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, а также астронавты Джозеф Акаба, Марк Ванде Хай и Норишиге Канаи приняли участие в первом в истории турнира по бадминтону.
    Канал RT на русском на youtube

    Телеканал RT представил панорамное 3D-видео первого в истории турнира по бадминтону, который прошел на Международной космической станции (МКС).

    В соревнованиях приняли участие российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, а также астронавты Джозеф Акаба (США), Марк Ванде Хай (США) и Норишиге Канаи (Япония).

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    Матч на орбитальной станции доступен в панорамном формате, дающем эффект присутствия.

    Ранее российский космонавт Антон Шкаплеров показал на видео свой полет на пылесосе по МКС под песню американского музыканта Ар Келли I believe I can fly.

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