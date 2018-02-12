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    Ан-148 взорвался сразу после падения - Следственный комитет РФ

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    Авиакатастрофа Ан-148 в России (26)

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    Представитель следственного комитета России заявила, что возгорание произошло только после падения самолета "Саратовских авиалиний" на землю. При катастрофе никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Sergei Karpukhin

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Самолет Ан-148, разбившийся под Москвой в воскресенье, в момент падения находился в целостности, возгорания не было, взрыв возник уже после крушения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Ан-148 авиакатастрофа крушение
    REUTERS Maxim Shemetov
    Никто не выжил. На месте трагедии с пассажирским самолетом в РФ

    "Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета", — заявила она журналистам.

    Также она заявила, что организованы обыски и изъятие документов в офисе авиакомпании "Саратовские авиалинии", изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы

    Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

    Уже известно, что Украина, как государство-разработчик Ан-148, назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании авиакастрофы.

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