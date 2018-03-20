Титулованная украинская биатлонистка готова завершить карьеру

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Одна из лидеров женской команды Украины по биатлону Юлия Джима заявила о возможности О завершении карьеры из-за затяжной болезни, сообщает XSport.

"Скорее всего, это был последний для меня сезон. Я об этом не хочу говорить. У каждого свое видение, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше. В конце сезона формы как таковой не было. После болезни трудно за неделю набрать форму, это вообще нереально", – сказала она.

Читайте также: Украинский биатлон: бац, бац… и мимо. Жданов запретил, народ прозрел

По словам Джими, ей жаль, что в этом году не удалось выйти на пик формы и почувствовать легкость.

"Но этому была причина – болезнь, которая надолго затянулась. Она вообще неожиданно пришла, и не вовремя. Главный старт сезона для меня оказался провальным, так как в то время я не смогла найти нужные кондиции", — добавила спортсменка.

Юлия Джима является олимпийской чемпионкой (Сочи-2014, эстафета 4х6), а также многократным победителем и призером чемпионатов Европы и Кубков мира.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины не поедет на девятый этап Кубка мира по биатлону в российской Тюмени. Такое решение было принято на совместной встрече министра спорта Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.