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    Титулованная украинская биатлонистка готова завершить карьеру

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    Юлия Джима заявила, что ей не удалось выйти на пик формы "и почувствовать легкость". Причиной этому, по словам прославленной спортсменки, стала затяжная болезнь.
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    Юлия Джима
    biathlonworld.com
    Украинская битлонистка Юлия Джима
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Одна из лидеров женской команды Украины по биатлону Юлия Джима заявила о возможности О завершении карьеры из-за затяжной болезни, сообщает XSport.

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    "Скорее всего, это был последний для меня сезон. Я об этом не хочу говорить. У каждого свое видение, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше. В конце сезона формы как таковой не было. После болезни трудно за неделю набрать форму, это вообще нереально", – сказала она.

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    По словам Джими, ей жаль, что в этом году не удалось выйти на пик формы и почувствовать легкость.

    "Но этому была причина – болезнь, которая надолго затянулась. Она вообще неожиданно пришла, и не вовремя. Главный старт сезона для меня оказался провальным, так как в то время я не смогла найти нужные кондиции", — добавила спортсменка.

    Юлия Джима является олимпийской чемпионкой (Сочи-2014, эстафета 4х6), а также многократным победителем и призером чемпионатов Европы и Кубков мира. 

    Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины не поедет на девятый этап Кубка мира по биатлону в российской Тюмени. Такое решение было принято на совместной встрече министра спорта Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

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