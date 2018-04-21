наверх
21.04.201808:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинка возглавила женскую сборную Польши по биатлону

    (обновлено: )11601
    Отмечается, что украинская биатлонистка Белова уже тренировала женскую сборной Польши с 2002-го по 2011-й год.
    Надежда Белова
    biathlon.com.ua

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Бывшая биатлонистка Надежда Белова стала главным тренером женской сборной Польши по биатлону.

    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Украинский биатлон: бац, бац... и мимо. Жданов запретил, народ прозрел

    Об этом в своем Twitter написал известный польский биатлонист Томаш Сикора.

    "Надежда Белова — тренер польских биатлонисток. Отличные новости! Удачи, тренер! ", — написал Сикора.

    Белова уже тренировала женскую сборной Польши с 2002-го по 2011-й год, после чего тренировала молодежную сборную России. Затем она вернулась в Украину, возглавляла женскую команду, а после успешной Олимпиады в Сочи стала старшим тренером мужской украинской команды. 

    Белова становилась чемпионкой мира в составе СССР в 1986 году.

    Ранее украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поддержал решение Минспорта о бойкоте этапа Кубка мира, который пройдет в России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко рискует получить удар по имиджу от Константинополя — Разумков
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Павел Рудяков о "пленках Онищенко". Видео
    Онищенко: новая партия компромата
    Раненый мальчик из Сирии сообщил, как снимали ролик о "химатаке". Видео
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Масштабное ДТП в Кривом Роге