Украинка возглавила женскую сборную Польши по биатлону

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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Бывшая биатлонистка Надежда Белова стала главным тренером женской сборной Польши по биатлону.

Об этом в своем Twitter написал известный польский биатлонист Томаш Сикора.

"Надежда Белова — тренер польских биатлонисток. Отличные новости! Удачи, тренер! ", — написал Сикора.

Белова уже тренировала женскую сборной Польши с 2002-го по 2011-й год, после чего тренировала молодежную сборную России. Затем она вернулась в Украину, возглавляла женскую команду, а после успешной Олимпиады в Сочи стала старшим тренером мужской украинской команды.

Белова становилась чемпионкой мира в составе СССР в 1986 году.

Ранее украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поддержал решение Минспорта о бойкоте этапа Кубка мира, который пройдет в России.