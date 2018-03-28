наверх
28.03.201812:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В Федерации биатлона сообщили о смене поколений и новой команде Украины

    9201
    По словам главы Федерации биатлона Владимира Брынзака, что при формировании нового молодого коллектива, он не видит в команде Елены Пидгрушной и Вали Семеренко.
    Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак
    facebook.com/uabiatlon

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил о будущем женской и мужской команд, а также о подготовке к следующей Олимпиаде. Интервью Брынзака опубликовано на странице Ua:БИАТЛОН в Facebook.

    Читайте также: Украинский биатлон: бац, бац… и мимо. Жданов запретил, народ прозрел

    Глава Федерации биатлона заявил, что при формировании нового молодого коллектива, он не видит в команде Елены Пидгрушной и Вали Семеренко.

    "Я не вижу, что в команде будут Елена Пидгрушная и Валя Семеренко. У них специфические требования, состояние, которое требует специфического внимания, а это будет влиять на молодежь. Будем формировать новую молодую команду, потому что мы все понимаем, что ни Валя, ни Вита до Пекина уже не доживут как спортсмены. Пора делать смену поколений", — сказал Брынзак.

    Также он заявил, что надеется на Юлию Джиму.

    "Юля не говорила мне, что будет завершать. Это так все… Она еще думает, что делать. Думаю, ей нет смысла сейчас заканчивать. И возраст позволяет, и ситуация в мировом биатлоне позволяет ей быть одной из лидеров", — поделился перспективами спортсменки Брынзак.

    Ранее сообщалось, что Джима заявила о возможном завершении карьеры из-за затяжной болезни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Виды Москвы
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Политолог Алексей Якубин
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?