В Федерации биатлона сообщили о смене поколений и новой команде Украины

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил о будущем женской и мужской команд, а также о подготовке к следующей Олимпиаде. Интервью Брынзака опубликовано на странице Ua:БИАТЛОН в Facebook.

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Глава Федерации биатлона заявил, что при формировании нового молодого коллектива, он не видит в команде Елены Пидгрушной и Вали Семеренко.

"Я не вижу, что в команде будут Елена Пидгрушная и Валя Семеренко. У них специфические требования, состояние, которое требует специфического внимания, а это будет влиять на молодежь. Будем формировать новую молодую команду, потому что мы все понимаем, что ни Валя, ни Вита до Пекина уже не доживут как спортсмены. Пора делать смену поколений", — сказал Брынзак.

Также он заявил, что надеется на Юлию Джиму.

"Юля не говорила мне, что будет завершать. Это так все… Она еще думает, что делать. Думаю, ей нет смысла сейчас заканчивать. И возраст позволяет, и ситуация в мировом биатлоне позволяет ей быть одной из лидеров", — поделился перспективами спортсменки Брынзак.

Ранее сообщалось, что Джима заявила о возможном завершении карьеры из-за затяжной болезни.