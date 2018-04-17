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    Украинский биатлонист Пидручный: с РФ надо прекратить все отношения

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    Известный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заявил, что "со страной, которая на нас напала, нужно прекратить все отношения".
    Биатлон. I этап Кубка мира. Одиночная смешанная эстафета. Дмитрий Пидручный
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поддержал решение Минспорта о бойкоте этапа Кубка мира, который пройдет в России.

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    "Учитывая, что Россия ведет с нами войну, конечно, ехать не надо было. Со страной, которая на нас напала, нужно прекратить все отношения", — заявил Пидручный в комментарии "Тиждень.ua".

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    Спортсмен также высказался об Олимпийских играх в Сочи. "Не исключаю, что еще во время Игр в Сочи россияне специально ограничивали доступ к новостям из Украины. Потому истинные масштабы событий на Майдане мы узнали уже после возвращения с Олимпиады. Знали, что люди гибнут, но не знали, что расстрелы производились так цинично и открыто", — сказал он.

    Напомним, 13 марта власти Украины объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России. По словам первого вице-президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Брынзака, бойкот будет снят, когда улучшится общая политическая ситуация.

    Пидручный является чемпионом Европы в смешанной эстафете. Он также участвовал в двух гонках на Олимпиаде в Сочи, в одной из которых выиграл "бронзу". 

    Напомним, президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов считает, что украинские спортивные руководители, принявшие решение не отправлять сборную по биатлону на этап Кубка мира в Тюмени, наказали своих же атлетов.

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