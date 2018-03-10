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    Евроконтроль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Расследование авиакатастрофы Boeing 777
    Евроконтроль не призывал Украину закрыть небо перед крушением MH17
    18:00 13.02.2015
    347Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Представитель Евроконтроля сообщил, что решение оставить открытым воздушное пространство над востоком Украины в июле 2014 года выше отметки 9753 метра "было исключительно решением соответствующих местных властей - украинских".
    Беспорядки в Виннице
    Хроника 7 декабря: народное вече в Виннице, импорт электричества из РФ
    09:33 08.12.2014
    326Резкое обострение криминальной обстановки в Украине.
    Накануне в Виннице состоялось народное Вече, на котором выбрали "народного губернатора", кроме того Кабмин разрешил временный импорт электроэнергии из РФ.
    Место крушения малайзийского Boeing 777
    Киев не послушал экспертов незадолго до крушения Boeing - Евроконтроль
    18:41 07.12.2014
    856Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    За несколько дней до происшествия эксперты Евроконтроля проводили беседы в частном порядке со своими украинскими коллегами о потенциальных угрозах в воздушном пространстве Украины.
    Аэропорт. Архивное фото
    Евроконтроль заблокировал полеты европейских перевозчиков в Крым
    10:58 02.04.2014
    14Присоединение Крыма к РФ
    Европейская организация безопасности аэронавигации (Евроконтроль) запретила европейским перевозчикам полеты в Крым, в частности в аэропорты Симферополь и Севастополь.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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