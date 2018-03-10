Украинские биатлонистки Вита и Валентина Семеренко показали низкие результаты в ходе масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане. Эти соревнования были одними из перспективных для сборной Украины, которая пока что без медалей.
В мужской гонке преследования среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который отстал от победителя более, чем на четыре минуты и занял 34 место. В женской гонке Вита Семеренко заняла 18-е место.
В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
Комиссия МОК отстранила 14 российских спортсменов по итогам расследования относительно махинаций с допинг-пробами на Играх в Сочи, среди которых и серебряная призерка по биатлону Ольга Вилухина. Ее награда перейдет украинке Вите Семеренко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинские биатлонистки Вита и Валентина Семеренко показали низкие результаты в ходе масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане. Эти соревнования были одними из перспективных для сборной Украины, которая пока что без медалей.
В мужской гонке преследования среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который отстал от победителя более, чем на четыре минуты и занял 34 место. В женской гонке Вита Семеренко заняла 18-е место.
В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.