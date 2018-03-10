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    Вита Семеренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Вита Семеренко. Архивное фото
    Вита и Валентина Семеренко провалились в масс-старте на Олимпиаде
    16:37 17.02.2018
    1297Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Украинские биатлонистки Вита и Валентина Семеренко показали низкие результаты в ходе масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане. Эти соревнования были одними из перспективных для сборной Украины, которая пока что без медалей.
    Украинская биатлонистка Юлия Джима
    Промахи не дали биатлонисткам из Украины приблизиться к пьедесталу на Олимпиаде
    18:04 15.02.2018
    318Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Лучшей среди украинских спортсменок стала Юлия Джима, у нее два промаха и 20-е место в итоговом зачете. Валентина Семеренко допустила промах на последнем рубеже, который отбросил ее на 25-е место.
    Джима, Меркушина, Валя Семеренко, Вита Семеренко (в центре) представят Украину в первой гонке Олимпийских игр
    Украинские биатлонисты провалили третий день выступлений в Пхенчхане
    15:11 12.02.2018
    518Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    В мужской гонке преследования среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который отстал от победителя более, чем на четыре минуты и занял 34 место. В женской гонке Вита Семеренко заняла 18-е место.
    Бронзовое выступление украинской биатлонистки на этапе Кубка мира. Видео
    "Бронзовое" выступление украинской биатлонистки на этапе Кубка мира 
    00:05 07.01.2018
    117
    В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
    Бронзовый забег Виты Семеренко. Видео
    Биатлон. "Бронзовый финал" Виты Семеренко на Кубке мира в Анси 
    04:27 16.12.2017
    852
    Медаль на соревнованиях во Франции для украинской биатлонистки Виты Семеренко стала первой после Олимпиады-2014 в Сочи. Ее сестра - Валентина Семеренко - заняла в гонке 7-ое место.
    Вита Семеренко. Архивное фото
    Названа украинская биатлонистка, допинг-пробу которой просили испортить
    14:47 03.12.2017
    419Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что никогда не вел никаких серьезных разговоров о допинге с информатором WADA Григорием Родченковым, который назвал имя Виты Семеренко.
    Вита Семеренко. Архивное фото
    Украинка Семеренко получит "серебро" ОИ в Сочи из-за допинга россиянки
    23:54 27.11.2017
    261Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Комиссия МОК отстранила 14 российских спортсменов по итогам расследования относительно махинаций с допинг-пробами на Играх в Сочи, среди которых и серебряная призерка по биатлону Ольга Вилухина. Ее награда перейдет украинке Вите Семеренко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Вита Семеренко. Архивное фото
    Вита и Валентина Семеренко провалились в масс-старте на Олимпиаде
    16:37 17.02.2018
    1297
    Украинские биатлонистки Вита и Валентина Семеренко показали низкие результаты в ходе масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане. Эти соревнования были одними из перспективных для сборной Украины, которая пока что без медалей.
    Джима, Меркушина, Валя Семеренко, Вита Семеренко (в центре) представят Украину в первой гонке Олимпийских игр
    Украинские биатлонисты провалили третий день выступлений в Пхенчхане
    15:11 12.02.2018
    518
    В мужской гонке преследования среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который отстал от победителя более, чем на четыре минуты и занял 34 место. В женской гонке Вита Семеренко заняла 18-е место.
    Украинская биатлонистка Юлия Джима
    Промахи не дали биатлонисткам из Украины приблизиться к пьедесталу на Олимпиаде
    18:04 15.02.2018
    318
    Лучшей среди украинских спортсменок стала Юлия Джима, у нее два промаха и 20-е место в итоговом зачете. Валентина Семеренко допустила промах на последнем рубеже, который отбросил ее на 25-е место.
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