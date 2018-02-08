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    Спорт

    Определен состав сборной Украины на первую биатлонную гонку ОИ

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    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (140)

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    Биатлонные соревнования на Олимпиаде стартуют 10 февраля женской спринтерской гонкой на 7,5 километров - спринт побегут Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, а также Анастасия Меркушина.
    Джима, Меркушина, Валя Семеренко, Вита Семеренко (в центре) представят Украину в первой гонке Олимпийских игр
    НОК Украины

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, находящийся вместе с командой в Южной Корее, назвал четырех спортсменок, которые представят Украину в первой гонке Олимпийских игр — спринт побегут олимпийские чемпионки Сочи Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, а также Анастасия Меркушина, для которой Игры-2018 станут дебютными.

    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen
    "Олимпиада среди белок": забавные зверьки в объективе Герта Веггена

    "Именно эти четыре девушки, вместе с тренерским штабом команды, проводили предолимпийский сбор в Казахстане", — пишет Xsport.ua

    Биатлонные соревнования на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане стартуют 10 февраля женской спринтерской гонкой на 7,5 километров. 

    Не выступят в первой гонке ОИ-2018 чемпионка Европы в спринте Ирина Варвинец, а также капитан команды Елена Пидгрушная, испытывающая проблемы со здоровьем в нынешнем сезоне.

    Напомним Пидгрушная станет знаменосцем украинской команды на открытии Олимпиады 9 февраля.

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