Определен состав сборной Украины на первую биатлонную гонку ОИ

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, находящийся вместе с командой в Южной Корее, назвал четырех спортсменок, которые представят Украину в первой гонке Олимпийских игр — спринт побегут олимпийские чемпионки Сочи Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, а также Анастасия Меркушина, для которой Игры-2018 станут дебютными.

"Именно эти четыре девушки, вместе с тренерским штабом команды, проводили предолимпийский сбор в Казахстане", — пишет Xsport.ua.

Биатлонные соревнования на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане стартуют 10 февраля женской спринтерской гонкой на 7,5 километров.

Не выступят в первой гонке ОИ-2018 чемпионка Европы в спринте Ирина Варвинец, а также капитан команды Елена Пидгрушная, испытывающая проблемы со здоровьем в нынешнем сезоне.

Напомним Пидгрушная станет знаменосцем украинской команды на открытии Олимпиады 9 февраля.