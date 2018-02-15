Промахи не дали биатлонисткам из Украины приблизиться к пьедесталу на Олимпиаде

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В ​​женской индивидуальной гонке в биатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане в четверг стала шведка Ханна Эберг, по итогам соревнований она опередила ближайшую соперницу на 24 секунды.

Секретом сенсационной победы Эберг стала ее меткая стрельба на четырех огневых рубежах. Второе место досталось Анастасии Кузьминой (Словакия), третья — Лаура Дальмайер (Германия).

Для украинских биатлонисток индивидуальная гонка, наоборот, была неудачной, как раз из-за обидных промахов. Лучшей среди украинских спортсменок стала Юлия Джима, у нее два промаха и 20-е место в итоговом зачете.

Валентина Семеренко допустила промах на последнем рубеже, который отбросил ее на 25-е место. Вита Семеренко допустила пять промахов и в итоге на 63-м месте, Анастасия Меркушина — 70-я из-за шести промахов.

Ранее на Олимпиаде в Пхенчхане украинская горнолыжница Ольга Кныш не смогла финишировать в гигантском слаломе. Украинка в первой части трассы пропустила ворота и не смогла завершить вторую попытку.