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    Промахи не дали биатлонисткам из Украины приблизиться к пьедесталу на Олимпиаде

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (51)

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    Лучшей среди украинских спортсменок стала Юлия Джима, у нее два промаха и 20-е место в итоговом зачете. Валентина Семеренко допустила промах на последнем рубеже, который отбросил ее на 25-е место.
    Украинская биатлонистка Юлия Джима
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В ​​женской индивидуальной гонке в биатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане в четверг стала шведка Ханна Эберг, по итогам соревнований она опередила ближайшую соперницу на 24 секунды.

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    Секретом сенсационной победы Эберг стала ее меткая стрельба на четырех огневых рубежах. Второе место досталось Анастасии Кузьминой (Словакия), третья — Лаура Дальмайер (Германия).

    Для украинских биатлонисток индивидуальная гонка, наоборот, была неудачной, как раз из-за обидных промахов. Лучшей среди украинских спортсменок стала Юлия Джима, у нее два промаха и 20-е место в итоговом зачете.

    Валентина Семеренко допустила промах на последнем рубеже, который отбросил ее на 25-е место. Вита Семеренко допустила пять промахов и в итоге на 63-м месте, Анастасия Меркушина — 70-я из-за шести промахов.

    Ранее на Олимпиаде в Пхенчхане украинская горнолыжница Ольга Кныш не смогла финишировать в гигантском слаломе. Украинка в первой части трассы пропустила ворота и не смогла завершить вторую попытку.

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