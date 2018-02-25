Ну вот и все. В Пхенчхане проходит церемония закрытия зимних Олимпийских игр

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В южнокорейском Пхенчхане проходит церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр.

На стадионе находятся 35 000 человек, сообщает "Страна".

На трибунах уже появился президент МОК Томас Бах и президент Южной Кореи Мун Дже Ин.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

Олимпиада-2018 проходила в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 92 стран. Сборная Норвегии победила в неофициальном медальном зачете, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр.

Украина стала 21-вой в медальном зачете, не попав в Топ-20.