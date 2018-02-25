наверх
25.02.201815:44
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Ну вот и все. В Пхенчхане проходит церемония закрытия зимних Олимпийских игр

    Тема:

    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты (88)

    (обновлено: )31510
    Олимпиада-2018 проходила в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 92 стран. Сборная Норвегии победила в неофициальном медальном зачете.
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    twitter.com/olympic

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В южнокорейском Пхенчхане  проходит церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр.

    На стадионе находятся 35 000 человек, сообщает "Страна".  

    На трибунах уже появился президент МОК Томас Бах и президент Южной Кореи Мун Дже Ин.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада-2018 проходила в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 92 стран. Сборная Норвегии победила в неофициальном медальном зачете, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр.

    Украина стала 21-вой в медальном зачете, не попав в Топ-20.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры по Донбассу в Минске
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Евромайдан
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против