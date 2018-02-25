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    Норовирус косит людей на Олимпиаде: уже 323 заболевших

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    Как сообщил глава оргкомитета Игр-2018, "статистика на день закрытия Игр следующая: всего зарегистрировано 323 случая заболевания норовирусом, 321 человек выписан, 18 продолжают находиться на карантине".
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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев – РИА Новости Украина.

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     Оргкомитет Олимпийских игр в Южной Корее зарегистрировал 323 случая заболевания норовирусом.

    Как заявил глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом, 18 человек продолжают находиться на карантине.

    "Оргкомитет незамедлительно отреагировали на ситуацию. Статистика на день закрытия Игр следующая: всего зарегистрировано 323 случая заболевания норовирусом, 321 человек выписан, 18 продолжают находиться на карантине", — заявил Ли Хи Бом на сессии Международного олимпийского комитета, которая проходит в воскресенье в Пхенчхане.

    Ранее сообщалось, что количество пострадавших достигло 275 человек.

    Известно, что среди заболевших было двое швейцарских фристайлистов.

    Норовирус вызывает острую желудочно-кишечную инфекцию. Он заразен и передается в том числе через еду или воду.

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