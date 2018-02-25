Норовирус косит людей на Олимпиаде: уже 323 заболевших

КИЕВ, 25 фев – РИА Новости Украина.

Оргкомитет Олимпийских игр в Южной Корее зарегистрировал 323 случая заболевания норовирусом.

Как заявил глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом, 18 человек продолжают находиться на карантине.

"Оргкомитет незамедлительно отреагировали на ситуацию. Статистика на день закрытия Игр следующая: всего зарегистрировано 323 случая заболевания норовирусом, 321 человек выписан, 18 продолжают находиться на карантине", — заявил Ли Хи Бом на сессии Международного олимпийского комитета, которая проходит в воскресенье в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших достигло 275 человек.

Известно, что среди заболевших было двое швейцарских фристайлистов.

Норовирус вызывает острую желудочно-кишечную инфекцию. Он заразен и передается в том числе через еду или воду.