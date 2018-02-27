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    Спорт

    В сети разразился скандал вокруг паралимпийской сборной Украины

    (обновлено: )186314
    В комментарии Национального олимпийского комитета Украины призвали не сравнивать Паралимпиаду с Олимпиадой, так как, по мнению НОК Украины, "Паралимпийские игры - это социальный, а не чисто спортивный проект, это больше фестиваль, чем Игры".
    Спортсмен-паралимпиец. Архивное фото
    facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Громкий скандал разгорается вокруг паралимпийской сборной Украины накануне Паралимпиады-2018, которая стартует 9 марта. Причиной стал комментарий пресс-службы Национального олимпийского комитета страны.

    Чемпион мира по карате среди людей с инвалидностью и активист Ульяна Пчелкина разместила скриншот комментария НОК, в котором Паралимпийские игры названы "социальным проектом".

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    "При всем уважении, но сравнивать олимпийцев и паралимпийцев некорректно. Паралимпийские игры — это социальный, а не чисто спортивный проект, это больше фестиваль, чем Игры. Уровень конкуренции между странами, количество стран и спортсменов-участников, а также их уровень в Олимпийских и Паралимпийских играх невозможно сравнивать", — говорится в сообщении.

    facebook.com/uliana.pcholkina
    Комментарий НОК Украины

    Пчелкина обрушилась с критикой, подчеркнув, что комментарий НОК Украины — "фестиваль и фейерверк полной некомпетентности".

    "У меня дрожат руки и наворачиваются слезы, от обиды за весь Национальный паралимпийский комитет Украины. Есть такое слово на русском — невежда. Так это о вас, НОК! Друзья из паралимпийской сборной, держу кулачки за вас! Вы — гордость страны! И пример олимпийцам! А у кого есть сомнения, относительно "социального", смотрите игры с 9 марта", — написала она на своей странице в Facebook.

    Ульяна Пчелкина/Facebook, 27 февраля 2018

    Комментарий НОК Украины вызвал волну негодования в социальных сетях:

    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина на Олимпиаде. Сенсации, "сепары" и команда на букву "ж"

    Инна Луценко пишет: "Гордимся нашими паралимпийцми! А это еще одно доказательство полной некомпетентности и отчаяния от "удачного" представления страны (на Олимпиаде — Ред.)".

    В свою очередь Nata Kai добавляет: "Вот ничего себе! А я еще удивляюсь уже не первый год, чего, ну чего премиальные такие разные в олимпийцев и паралимпийцев. Дискриминация? Нет, не слышали!"

    Александр Воробьев также обрушился с критикой: "Моральные уроды. Это же надо так опозориться перед обществом, перед страной".

    "В смысле?! Как можно было такое написать?! Хотя благодаря нашему НОК скоро в Украине весь спорт будет социальным проектом", — заключила Людмила Дараган.

    Напомним, XII зимние Паралимпийские игры стартуют 9 марта в южнокорейском Пхенчхане, украинцы будут соревноваться в трех видах спорта.

    facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
    Паралимпийская сборная Украины

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