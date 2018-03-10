Украинец завоевал первое "золото" на Паралимпийских играх

"Радіо Свобода"

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Украинцы завоевали первые медали в Пхенчхане (Южная Корея) на Паралимпийских зимних играх.

Виталий Лукьяненко завоевал первую золотую награду для Украины.

Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 7,5 километров среди спортсменов с нарушением слуха.

Также принесли Украине медали Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) и Игорь Рептюх.

В женской дисциплине протяженностью 6 км для участников, что проходят дистанцию ​​"стоя" (с частичной или полной потерей не менее одной конечности), "бронзу" завоевала Людмила Ляшенко. Победительницей состязания стала россиянка из нейтральной паралимпийской команды Екатерина Румянцева. "Серебро" также у участницы этой команды Анны Милениной.

Между тем, 13-кратная призерка Паралимпийских игр украинка Юлия Батенкова-Баумен стала 4-й.

Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 км (стоя). Украинец преодолел дистанцию ​​с 1 промахом за 19 минут 27,6 секунды. "Золото" получил француз Бенджамин Девиет, а "серебро" — спортсмен из Канады Марк Арендц.

Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) стала серебряным призером в спринте среди женщин с проблемами зрения. Она отстала от лидера на 38,5 секунды.

Напомним, Паралимпийские игры стартовали в пятницу, 9 марта.