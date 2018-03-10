Украинец завоевал первое "золото" на Паралимпийских играх

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Украинцы завоевали первые медали в Пхенчхане (Южная Корея) на Паралимпийских зимних играх.
Виталий Лукьяненко завоевал первую золотую награду для Украины.
Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 7,5 километров среди спортсменов с нарушением слуха.
Также принесли Украине медали Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) и Игорь Рептюх.
В женской дисциплине протяженностью 6 км для участников, что проходят дистанцию "стоя" (с частичной или полной потерей не менее одной конечности), "бронзу" завоевала Людмила Ляшенко. Победительницей состязания стала россиянка из нейтральной паралимпийской команды Екатерина Румянцева. "Серебро" также у участницы этой команды Анны Милениной.
Между тем, 13-кратная призерка Паралимпийских игр украинка Юлия Батенкова-Баумен стала 4-й.
Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 км (стоя). Украинец преодолел дистанцию с 1 промахом за 19 минут 27,6 секунды. "Золото" получил француз Бенджамин Девиет, а "серебро" — спортсмен из Канады Марк Арендц.
Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) стала серебряным призером в спринте среди женщин с проблемами зрения. Она отстала от лидера на 38,5 секунды.
Напомним, Паралимпийские игры стартовали в пятницу, 9 марта.