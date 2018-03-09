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    В пятницу в Южной Корее открываются Паралимпийские игры

    (обновлено: )10501
    На XII зимних Паралимпийских играх Украину будет представлять команда в составе из 30 спортсменов, среди которых 20-спортсменов паралимпийцев и 10 — спортсменов-лидеров (гайдов).
    Виталий Лукьяненко
    paralympic.org.ua

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. 

    На Паралимпиаде торжественно подняли флаг Украины
    Facebook UA: СПОРТ
    В Паралимпийской деревне украинцы подняли флаг
    В пятницу, 9 марта, в южнокорейском Пхенчхане стартуют 12-е зимние Паралимпийские игры, сообщает НКСИУ.

    Официальная церемония открытия Игр стартует в 13:00 по киевскому времени.

    На XII зимних Паралимпийских играх Украину будет представлять команда в составе из 30 спортсменов, среди которых 20-спортсменов паралимпийцев и 10 — спортсменов-лидеров (гайдов).

    В состав сборной вошли известные всему миру украинские паралимпийцы: Юлия Батенкова-Бауман, Виталий Лукьяненко, Григорий Вовчинский.

    Напомним, на прошлой зимней Паралимпиаде-2014 в Сочи сборная Украины завоевала 25 медалей, что позволило ей занять четвертое место в общем зачете.

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