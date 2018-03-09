В пятницу в Южной Корее открываются Паралимпийские игры

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина.
Официальная церемония открытия Игр стартует в 13:00 по киевскому времени.
На XII зимних Паралимпийских играх Украину будет представлять команда в составе из 30 спортсменов, среди которых 20-спортсменов паралимпийцев и 10 — спортсменов-лидеров (гайдов).
В состав сборной вошли известные всему миру украинские паралимпийцы: Юлия Батенкова-Бауман, Виталий Лукьяненко, Григорий Вовчинский.
Напомним, на прошлой зимней Паралимпиаде-2014 в Сочи сборная Украины завоевала 25 медалей, что позволило ей занять четвертое место в общем зачете.