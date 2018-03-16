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    Украина завоевала шестое "золото" Паралимпиады

    Тема:

    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018 (105)

    (обновлено: )25120
    Виталий Лукьяненко и Оксана Шишкова пополнили копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх золотой и серебряной медалями соответственно.
    Виталий Лукьяненко и Александр Казик
    facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Виталий Лукьяненко завоевал шестую золотую медаль для Украины на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

    Он финишировал первым в биатлонной гонке на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

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    "Серебро" в этой гонке досталось украинцу Александру Казику, сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета Украины.

    Национальный паралимпийский комитет Украины/Facebook, 16 марта 2018

    Кроме того, украинка Оксана Шишкова завоевала "серебро" в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения.

    С медалью ее уже поздравил президент Петр Порошенко.

    Петр Порошенко/Facebook, 16 марта 2018

    Таким образом на счету сборной Украины 19 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и семь бронзовых.

    РИА Новости Украина
    Украинцы на Паралимпиаде-2018

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