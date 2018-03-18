Паралимпиада-2018: Украина заняла шестое место

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В общем медальном зачете зимней Паралимпиады Украина заняла шестое место, сообщает УНН.

Наша сборная завоевала 22 награды — по 7 золотых и серебряных, а также 8 бронзовых. Украинские паралимпийцы принимали участие в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам и сноуборду. Всего на соревнованиях выступили 33 спортсмена от Украины.

Возглавляет общекомандный зачет США: 36 медалей, из которых 13 "золотых", 15 "серебряных" и 8 "бронзовых".

На третьем месте разместились российские паралимпийцы, которые выступали под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что в южнокорейском Пхенчхане состоялась торжественная церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр. Церемония закрытия Паралимпиады, проведенной с 9 по 18 марта, проходила на центральной арене Игр Pyeongchang Olympic Stadium. В соревнованиях приняли участие 567 атлетов, представлявшие 48 стран и разыгравшие 80 комплектов наград в шести видах спорта.