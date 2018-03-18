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    Паралимпиада-2018: Украина заняла шестое место

    Тема:

    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018 (110)

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    Украинская сборная завоевала 22 награды. Как сообщается, 33 спортсмена от Украины принимали участие в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам и сноуборду.
    Украинские паралимпийцы в Пхенчхане
    facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В общем медальном зачете зимней Паралимпиады Украина заняла шестое место, сообщает УНН.

    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    НОК Украины
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    Наша сборная завоевала 22 награды — по 7 золотых и серебряных, а также 8 бронзовых. Украинские паралимпийцы принимали участие в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам и сноуборду. Всего на соревнованиях выступили 33 спортсмена от Украины.

    Возглавляет общекомандный зачет США: 36 медалей, из которых 13 "золотых", 15 "серебряных" и 8 "бронзовых". 

    На третьем месте разместились российские паралимпийцы, которые выступали под нейтральным флагом.

    Ранее сообщалось, что в южнокорейском Пхенчхане состоялась торжественная церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр. Церемония закрытия Паралимпиады, проведенной с 9 по 18 марта, проходила на центральной арене Игр Pyeongchang Olympic Stadium. В соревнованиях приняли участие 567 атлетов, представлявшие 48 стран и разыгравшие 80 комплектов наград в шести видах спорта.

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