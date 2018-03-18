Украина завоевала "золото" в эстафете лыжной гонки на Паралимпиаде

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В заключительный день соревнований 12-х зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане Украина пополнила копилку наградой высшей пробы.

"Желто-голубые" в составе Юрия Уткина, Людмилы Ляшенко, Юлии Батенковой-Бауман и Оксаны Шишков выиграли смешанную лыжную эстафету со временем 24: 31,9 мин. Серебряный комплект наград в активе Канады, Германия стала третьей, сообщает УНН.

В гонке принимали участие 13 смешанных команд.

В копилке Украины уже 7 "золотых", 7 "серебряных" и 8 бронзовых медалей.

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