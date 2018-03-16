Украина поднялась в медальном зачете Паралимпиады

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины поднялась на четвертое место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане по итогам седьмого дня соревнований.

"Золото" для Украины в биатлонной гонке завоевал Виталий Лукьяненко (см. фото ниже), а два "серебра" — Оксана Шишкова (главное фото) и Александр Казик (см. фото ниже).

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Украинцы по итогам шестого дня находились на пятом месте, а по результатам седьмого — поднялись на одну позицию.

Пятерка лидеров выглядит так:

1. США (30 медалей: 11 золотых, 12 серебряных, 7 бронзовых).

2. Команда независимых паралимпийских атлетов (20 медалей: по 8 золотых и серебряных, 4 бронзовых).

3. Германия (15 медалей: 6 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовых).

4. Украина (19 медалей: по 6 золотых и серебряных, 7 бронзовых).

5. Словакия (9 медалей: 6 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая).