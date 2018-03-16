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    Украина поднялась в медальном зачете Паралимпиады

    Тема:

    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018 (106)

    (обновлено: )37010
    В копилке сборной Украины по итогам седьмого дня соревнований - 19 наград, среди которых по шесть золотых и серебряных и семь бронзовых. Украина поднялась на одну ступень в медальном зачете и расположилась на четвертом месте.
    Оксана Шишкова и ведущий Виталий Казаков (Украина)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины поднялась на четвертое место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане по итогам седьмого дня соревнований.

    "Золото" для Украины в биатлонной гонке завоевал Виталий Лукьяненко (см. фото ниже), а два "серебра" — Оксана Шишкова (главное фото) и Александр Казик (см. фото ниже).

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    Украинцы по итогам шестого дня находились на пятом месте, а по результатам седьмого — поднялись на одну позицию.

    Пятерка лидеров выглядит так:

    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина на Паралимпиаде-2018: победить, чтобы жить

    1. США (30 медалей: 11 золотых, 12 серебряных, 7 бронзовых).

    2. Команда независимых паралимпийских атлетов (20 медалей: по 8 золотых и серебряных, 4 бронзовых).

    3. Германия (15 медалей: 6 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовых).

    4. Украина (19 медалей: по 6 золотых и серебряных, 7 бронзовых).

    5. Словакия (9 медалей: 6 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая).

    facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
    Виталий Лукьяненко и Александр Казик

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